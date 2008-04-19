Пол Малиньяджи: «Конор захочет драться со мной, когда я отправлю Лобова в кому»

Экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи поделился ожиданиями от кулачного боя с Артемом Лобовым.

«У Лобова был захватывающий бой с Найтом. Но когда я смотрел его, словил себя на мысли, что причиню этому парнише серьезный вред. Я должен действительно беспокоиться, что сильно наврежу ему. У Лобова очень ограниченные навыки. Бой с Найтом – жалкое зрелище. Это было захватывающе, но жалко. Никаких бойцовских способностей.

Я молчал после боя, потому что думал, что реклама боя с Лобовым провалилась. Думал, люди увидели, насколько он слаб, и им теперь неинтересна наша встреча. Но спасибо Господу за самых тупых фанатов в мире. Когда я увидел комментарии в соцсетях, подумал: «Слава Богу, они существуют. Если бы не они, мы бы никогда в жизни не продали бы такой бой». Любой человек, у которого есть мозги, понимает, насколько разные у нас бойцовские навыки.

Меня позабавило, когда Конор начал публиковать фото за фото с нашего спарринга после того, как я дал леща его мальчишке. Макгрегор был так зол, что начал просто постить фотки одну за одной – на многих он даже не попадал по мне. У этого труса нет возможности опубликовать полное видео, потому что он понимает, что я его избил в тот день. И его разъедает это изнутри.

Но ему станет еще хуже, когда я отправлю его мальчишку в больницу. Он ничего не сможет поделать с этим – и это будет вдвойне приятно. Когда я отправлю Лобова в кому, Конор сразу захочет подраться со мной. Конечно, если он мужчина. Но нашего боя не будет до того момента, пока не будут опубликованы все 12 раундов нашего спарринга. Без этого пусть даже не начинает разговор.

Артем пострадает, если о нем не позаботится его угол. Ему будет очень больно. Это бокс, а не ММА. Никакого неуважения к смешанным единоборствам, но за всю историю ММА было меньше травм мозга, чем в боксе бывает за год. В боксе в основном бьют в голову, а Артем не умеет защищаться.

Если его угол вовремя не остановит бой, Лобову будет плохо. Это будет бой профессионала против парня, который просто может устроить жесткое шоу», – сказал Малиньяджи.

Бой Лобов – Малиньяджи пройдет на турнире Bare Knuckle в Нью-Гэмпшире 22 июня.

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