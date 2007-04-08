Конор про Лобова: «Удивительный бой, горжусь тобой!»

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал дебют в Bare Knuckle FC.

«Что за животное! Горжусь тобой, удивительный бой.

Малиньяджи внезапно стал тихим и милым, это на него не похоже.

Мы хотим новый контракт для следующего боя Лобова, он это заслужил

Какое замечательное представление от Джейсона Найта. Большое уважение», – написал Конор.

Лобов победил Найта единогласным решением судей и в следующем поединке в Bare Knuckle FC должен встретиться с Полом Малиньяджи.

Лобов – гладиатор! Победил в кровавой рубке и ждет врага Конора