Конор про Лобова: «Удивительный бой, горжусь тобой!»

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал дебют Артема Лобова в Bare Knuckle FC.
«Что за животное! Горжусь тобой, удивительный бой.
Малиньяджи внезапно стал тихим и милым, это на него не похоже.
Мы хотим новый контракт для следующего боя Лобова, он это заслужил
Какое замечательное представление от Джейсона Найта. Большое уважение», – написал Конор.
Лобов победил Найта единогласным решением судей и в следующем поединке в Bare Knuckle FC должен встретиться с Полом Малиньяджи.
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