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    Конор про Лобова: «Удивительный бой, горжусь тобой!»

    Теги Пол Малиньяджи MMA Конор Макгрегор Артем Лобов Bare Knuckle Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал дебют Артема Лобова в Bare Knuckle FC.

    «Что за животное! Горжусь тобой, удивительный бой.

    Малиньяджи внезапно стал тихим и милым, это на него не похоже. 

    Мы хотим новый контракт для следующего боя Лобова, он это заслужил

    Какое замечательное представление от Джейсона Найта. Большое уважение», – написал Конор.

    Лобов победил Найта единогласным решением судей и в следующем поединке в Bare Knuckle FC должен встретиться с Полом Малиньяджи.

    Лобов – гладиатор! Победил в кровавой рубке и ждет врага Конора

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