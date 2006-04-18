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    Хабиб: «Единственное, что меня привлекает в бою с Порье – это новый пояс»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов UFC 236 Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от возможного боя с Дастином Порье.

    «Порье выиграл временный пояс. У меня настоящий. Единственное, что меня привлекает в этом бою – это новый пояс. Он симпатичный. А соперник очень хороший, не можем его недооценивать, он победил многих топовых бойцов.

    В UFC говорят, что я буду драться с Порье чуть больше, чем через пять месяцев. Со мной сложно вести переговоры, я со своими принципами. Надеюсь, переговоры пройдут хорошо, и в сентябре мы подеремся», – сказал Нурмагомедов.

    Дастин Порье стал временным чемпионом UFC в легком весе после победы над Максом Холлоуэем на UFC 236.

    Хабиб подтвердил, что подерется с Порье. Но Конор уверен, что боя не будет

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    Опрос

    Порье должен встретиться с Хабибом. Кто победит?

    6298 голосов 8
    • Хабиб
      60%
    • Порье
      21%
    • Они не встретятся
      19%

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