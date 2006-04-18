Хабиб: «Единственное, что меня привлекает в бою с Порье – это новый пояс»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от возможного боя с Дастином Порье.

«Порье выиграл временный пояс. У меня настоящий. Единственное, что меня привлекает в этом бою – это новый пояс. Он симпатичный. А соперник очень хороший, не можем его недооценивать, он победил многих топовых бойцов.

В UFC говорят, что я буду драться с Порье чуть больше, чем через пять месяцев. Со мной сложно вести переговоры, я со своими принципами. Надеюсь, переговоры пройдут хорошо, и в сентябре мы подеремся», – сказал Нурмагомедов.

Дастин Порье стал временным чемпионом UFC в легком весе после победы над Максом Холлоуэем на UFC 236.

Хабиб подтвердил, что подерется с Порье. Но Конор уверен, что боя не будет