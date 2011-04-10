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    Хабиб про политическую карьеру: «Это мне чуть-чуть скучно. Орел должен летать»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов политика Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пока не хочет начинать политическую карьеру.

    «Об участии в политике не думал пока. Посмотрим. На данный момент у меня таких планов нет.

    Сейчас я и без политики могу приносить пользу. Я хочу оставаться свободным. Когда ты в политике, тебе надо полностью себя этому посвящать.

    Знаете, орел должен летать. Он не может сидеть где-то. Сидеть в одном кабинете – мне мало будет. В 8 утра пришел, в 5 вечера ушел… Это мне чуть-чуть скучно», – сказал Нурмагомедов.

    Хабиб: «Чтобы пригласить Роналду в Дагестан, нужно ему охрану нанимать. Не хочу за его жизнь отвечать»

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