Хабиб про политическую карьеру: «Это мне чуть-чуть скучно. Орел должен летать»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пока не хочет начинать политическую карьеру.

«Об участии в политике не думал пока. Посмотрим. На данный момент у меня таких планов нет.

Сейчас я и без политики могу приносить пользу. Я хочу оставаться свободным. Когда ты в политике, тебе надо полностью себя этому посвящать.

Знаете, орел должен летать. Он не может сидеть где-то. Сидеть в одном кабинете – мне мало будет. В 8 утра пришел, в 5 вечера ушел… Это мне чуть-чуть скучно», – сказал Нурмагомедов.

Хабиб: «Чтобы пригласить Роналду в Дагестан, нужно ему охрану нанимать. Не хочу за его жизнь отвечать»