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    UFC в Бразилии. Саид Нурмагомедов нокаутировал Рамоса, Бибулатов проиграл Бонторину

    Теги легчайший вес наилегчайший вес Магомед Бибулатов Саид Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Сегодня ночью в Форталезе прошел турнир UFC Fight Night 144.

    Россиянин Саид Нурмагомедов победил Рикардо Рамоса техническим нокаутом в первом раунде. На третьей минуте Нурмагомедов пробил ногой в корпус с разворота и добил соперника руками. У Саида 13 побед при одном поражении (2-0 в UFC).

    Другой россиянин Магомед Бибулатов проиграл Рожерио Бонторину раздельным решением судей (28-29, 29-28, 28-29). Бой прошел в промежуточном весе – Бибулатов не уложился в рамки наилегчайшего дивизиона (перевес составил 0,5 кг). У Бибулатова два поражения в 16 боях (1-2 в UFC).

    Результаты основного карда UFC в Бразилии

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