Сергей Ковалев о завершении карьеры: «Не в моем характере заканчивать поражением»

35-летний российский боксер Сергей Ковалев все еще хочет стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.



«Моя цель – собрать все четыре пояса, но я потерял один из них по пути к главной цели. После поражения Альваресу многие думали, что мне стоит завершить карьеру. Но не в моем характере заканчивать поражением.



Когда я выиграю, я подумаю, остановиться мне или нет», – сказал Ковалев.



Сергей Ковалев проведет реванш с Элейдером Альваресом в воскресенье. Бой покажет «Матч ТВ» приблизительно в 7 утра по московскому времени.



Соперник Ковалева стал чемпионом ради матери – она умерла, когда ему было 14 лет