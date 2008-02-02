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    Сергей Ковалев о завершении карьеры: «Не в моем характере заканчивать поражением»

    Теги Сергей Ковалев Элейдер Альварес Бокс/MMA/UFC

    35-летний российский боксер Сергей Ковалев все еще хочет стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

    «Моя цель – собрать все четыре пояса, но я потерял один из них по пути к главной цели. После поражения Альваресу многие думали, что мне стоит завершить карьеру. Но не в моем характере заканчивать поражением.

    Когда я выиграю, я подумаю, остановиться мне или нет», – сказал Ковалев.

    Сергей Ковалев проведет реванш с Элейдером Альваресом в воскресенье. Бой покажет «Матч ТВ» приблизительно в 7 утра по московскому времени.

    Соперник Ковалева стал чемпионом ради матери – она умерла, когда ему было 14 лет

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