Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Хабиб подарил форму детской футбольной команде из Хабаровского края

    Теги светская хроника детский футбол Хабиб Нурмагомедов ТАСС Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подарил футбольную форму и мячи детской команде из Хабаровского края «Локомотив».

    Боец исполнил просьбу попросил семилетнего игрока команды. 

    «Накануне нам доставили два комплекта игровой футбольной формы – домашнюю и гостевую.

    Также привезли тренировочные костюмы и мячи. Дети были очень рады», – сказал тренер команды Виктор Новиков.

    В конце декабря Хабиб устроил конкурс в инстаграме, по итогам которого пообещал исполнить десять желаний детей-победителей.

    Хабиб исполняет мечты детей. Болельщику «Барселоны» пообещал тренировку со звездами «Реала»

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться