Хабиб подарил форму детской футбольной команде из Хабаровского края

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подарил футбольную форму и мячи детской команде из Хабаровского края «Локомотив».

Боец исполнил просьбу попросил семилетнего игрока команды.



«Накануне нам доставили два комплекта игровой футбольной формы – домашнюю и гостевую.

Также привезли тренировочные костюмы и мячи. Дети были очень рады», – сказал тренер команды Виктор Новиков.



В конце декабря Хабиб устроил конкурс в инстаграме, по итогам которого пообещал исполнить десять желаний детей-победителей.



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