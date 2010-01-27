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    Президент Bellator: «Когда я приглашал Федора в гран-при, он сказал, что ему нужно посоветоваться с Путиным»

    Теги Владимир Путин Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Скотт Кокер Bellator Бокс/MMA/UFC

    Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что Федор Емельяненко советовался с президентом России Владимиром Путиным по поводу участия в грант-при тяжеловесов Bellator.

    «Когда я ему позвонил, он сказал, что ему необходимо поговорить с Владимиром Путиным на этот счет. Да, он так сказал. Он это объяснил это тем, что есть программа развития ММА в России. Я ответил: «Ок, буду ждать». Он в итоге согласился. Сказал, что дерется для России, для Бога», – сказал Кокер.

    Федор Емельяненко проиграл в финале гран-при Райану Бэйдеру нокаутом за 35 секунд.

    Федор проиграл за 35 секунд. Пора уходить

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