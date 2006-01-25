Федор Емельяненко оказался тяжелее Райана Бэйдера на 3,8 кг

В Инглвуде, Калифорния, прошло взвешивание перед Bellator 214, который возглавит поединок Федора Емельяненко и Райана Бэйдера.



Райан Бэйдер показал на весах 103,3 килограмма, Федор Емельяненко – 107,1 килограмма.



Турнир пройдет утром 27 декабря, бойцы сразятся за вакантный пояс Bellator в тяжелом весе.



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