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    Федор Емельяненко оказался тяжелее Райана Бэйдера на 3,8 кг

    Теги Федор Емельяненко Райан Бэйдер Bellator Бокс/MMA/UFC

    В Инглвуде, Калифорния, прошло взвешивание перед Bellator 214, который возглавит поединок Федора Емельяненко и Райана Бэйдера.

    Райан Бэйдер показал на весах 103,3 килограмма, Федор Емельяненко – 107,1 килограмма.

    Турнир пройдет утром 27 декабря, бойцы сразятся за вакантный пояс Bellator в тяжелом весе.

    Федор Емельяненко сказал, что UFC делает не шоу, а грязь. Конору посоветовал следить за языком

    Соперник Федора эффективный, но скучный. В UFC его не удержали даже победы

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    Федор станет чемпионом Bellator?

    4562 голосa 5
    • Да
      67%
    • Нет
      33%

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