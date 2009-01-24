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    Федор Емельяненко: «Все чаще задумываюсь об уходе из спорта. Возраст дает о себе знать»

    Теги Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бэйдер Bellator Бокс/MMA/UFC

    Российский боец Bellator Федор Емельяненко заявил, что раздумывает о завершении карьеры.

    «Если честно, чем старше становлюсь, тем чаще задумываюсь об уходе из спорта. Не из-за того, что я не хочу драться. Просто возраст уже дает о себе знать. А также травмы и все войны, что у меня были.

    Каждый бой был для меня важен, но поединок с Бэйдером – самый важный. Это финал гран-при, только двое остались. 

    Бэйдер – один из лучших бойцов, отличный боец. Он отличается от других моих соперников. Это думающий боец, очень умный», – сказал Емельяненко.

    Бой Емельяненко – Бэйдер пройдет 26 января в Инглвуде.

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