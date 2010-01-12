Де Ла Хойя про Альварес – Головкин III: «Мы начали переговоры. Бой может пройти 5 мая»

Промоутер Сауля Альвареса Оскар Де Ла Хойя заявил, что его команда начала переговоры с представителями Геннадия Головкина по поводу третьего поединка боксеров.

«Буквально прошлым вечером мы провели предварительные переговоры с представителями Головкина. Мы разговаривали о третьем бое, который может пройти 5-го мая на Синко де Майо.

Мы начали переговоры. Канело открыт ко всем предложениям. Канело — это боксер, который хочет драться с любым бойцом, чтобы стать великим. Так что третий бой возможен», – сказал Де Ла Хойя.

Первый бой Альвареса и Головкина завершился вничью, во втором победу по очкам одержал мексиканец.