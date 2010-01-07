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    Теншин Насукава – Конору: «Возможно, весовая категория до 58 кг и правила кикбоксинга сведут нас в ринге»

    Теги Конор Макгрегор Тенсин Насукава Бокс/MMA/UFC

    Японский кикбоксер и боец ММА Теншин Насукава ответил на твит Конора Макгрегора. Ирландец пошутил, что хочет встретиться с Теншином в выставочном бою по правилам ММА.

    «Дорогой мистер Макгрегор. Спасибо, что помните, как меня зовут. То, что вы просто рассматриваете возможность боя со мной, для меня уже большая честь.

    Возможно, [весовая категория до] 58 кг (Конор выступает в весе до 70 кг – Sports.ru) и правила кикбоксинга сведут нас в ринге в ближайшем будущем. В этом году я дерусь в гран-при RISE, так что следите за диетой и дождитесь меня», – написал Теншин.

    31 декабря японца Теншина Насукаву в выставочном бою нокаутировал Флойд Мэйвезер.

    Флойд заработал 9 млн долларов, за две минуты вырубив 20-летнего японца. Гений!

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