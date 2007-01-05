У Конора родился второй ребенок

У экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора родился второй ребенок.



«Направляюсь домой с двумя здоровыми детишками и энергичной и здоровой супермамой. Это лучшее начало 2019 года! Спасибо всем за добрые пожелания», – написал Конор в инстаграме.

Первый сын Конора Конор Джек Макгрегор родился в мае 2017-го.



Сыну Конора чуть больше года, но он уже тренируется с отцом