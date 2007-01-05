У Конора родился второй ребенок

У экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора родился второй ребенок.
«Направляюсь домой с двумя здоровыми детишками и энергичной и здоровой супермамой. Это лучшее начало 2019 года! Спасибо всем за добрые пожелания», – написал Конор в инстаграме.
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Heading home with my two healthy babies and an energized and healthy SuperMam ❤️ 2019 is off to the best start! Thank you for the well wishes everybody!
Первый сын Конора Конор Джек Макгрегор родился в мае 2017-го.
Сыну Конора чуть больше года, но он уже тренируется с отцом