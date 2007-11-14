Менеджер Усика: «Поветкина рассматриваем не в первую очередь, реванш с Гассиевым сейчас нецелесообразен»

Менеджер Александра Усика Александр Красюк не исключает, что его боец проведет поединок против Александра Поветкина.

«Почему бы и нет. Мы не знаем, как в итоге сложится, есть ряд великолепных тяжеловесов. И с Поветкиным теоретически можно устроить бой. Но ясно, что он рассматривается нами не в первую очередь.

Реванш с Гассиевым? Для этого необходимо, чтобы сложились объективные обстоятельства. Почему мы провели бой с Белью? Потому что он – звезда в Англии, у него там огромная аудитория, люди покупают билеты, миллионы смотрят, а Усика знают не так хорошо. Но он – абсолютный чемпион мира и чемпион лондонских Олимпийских игр. Так что у этого боя есть своя история, свой смысл. Если для боя с Гассиевым сложатся взаимовыгодные обстоятельства и будет смысл, то он будет организован. И это будет не реванш, а отдельно взятый бой со своей историей. Прямо сейчас его организовывать нецелесообразно», – сказал Красюк.

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