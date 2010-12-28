Конор оплатил выпивку посетителей дублинского бара на 4 тысячи евро

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор оплатил выпивку посетителей дублинского бара Black Forge Inn и привез туда свой виски Proper 12.



«Он купил выпивку всем посетителям паба. Думаю, ему это обошлось в 3,5 или 4 тысячи евро.



Невероятно, насколько он прост: не забывает о корнях, до сих пор приглядывает за старыми друзьями. Конор встречается с самыми знаменитыми людьми мира, но все равно приходит и разговаривает со мной, всегда жмет руку. Он и сам выпил немного пивка», – сказал совладелец паба Лиам Флинн.



Макгрегор запустил собственный бренд виски Proper 12 в сентябре.



Конор выпустил виски. Его дедушка любил алкоголь больше завтраков