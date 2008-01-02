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    Дэйна Уайт: «Если все пойдет по плану, реванш Хабиба и Конора пройдет в 2019»

    Теги Дэйна Уайт Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Тони Фергюсон Макс Холлоуэй Бокс/MMA/UFC

    Президент UFC Дэйна Уайт уверен, что реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором пройдет в 2019 году.

    «Все хотят увидеть этот бой. Но сначала нам нужно заключение комиссии [по поводу драки после первого боя]. Затем нужно разобраться, что к чему [в легком дивизионе]. Поднимется ли в него Макс Холлоуэй? Что с Тони Фергюсоном? 

    Конечно, [Хабиб и Конор] должны выиграть по бою. Еще мы посмотрим, как надолго их отстранят. Но если все пойдет по плану, этот бой пройдет в 2019-м», – сказал Уайт.

    В начале октября Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. После боя завязалась потасовка, и теперь бойцы ждут решения Атлетической комиссии. Команда Хабиба предполагает, что бойца могут отстранить на 9 месяцев.

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