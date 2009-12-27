Ломаченко занял первое место в итоговом рейтинге P4P по версии Boxingtalk, Усик – 3-й, россиян нет в топ-20

Портал Boxingtalk.com опубликовал итоговый рейтинг Pound-for-Pound по итогам 2018 года.

Первое место в рейтинге занял чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко. На втором месте расположился чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд. Третий – абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик.

Российские боксеры не попали в топ-20.

Рейтинг P4P по версии Boxingtalk:

1. Василий Ломаченко (Украина, легкий вес);

2. Теренс Кроуфорд (США, полусредний вес);

3. Александр Усик (Украина, первый тяжелый вес);

4. Майки Гарсия (США, легкий вес);

5. Эррол Спенс (США, полусредний вес);

6. Сауль Альварес (Мексика, средний/ второй средний вес);

7. Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес);

8. Наоя Инуэ (Япония, легчайший вес);

9. Срисакет Сор Рунгвисай (Таиланд, второй наилегчайший вес);

10. Кит Турман (США, полусредний вес)...

19. Александр Гвоздик (Украина, полутяжелый вес).