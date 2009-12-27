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    Ломаченко занял первое место в итоговом рейтинге P4P по версии Boxingtalk, Усик – 3-й, россиян нет в топ-20

    Теги рейтинги Геннадий Головкин Василий Ломаченко Александр Усик Александр Гвоздик Сауль Альварес Кит Турман Наойя Инуэ Теренс Кроуфорд Майки Гарсия Срисакет Сор Рунгвисаи Эррол Спенс Бокс/MMA/UFC

    Портал Boxingtalk.com опубликовал итоговый рейтинг Pound-for-Pound по итогам 2018 года.

    Первое место в рейтинге занял чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко. На втором месте расположился чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд. Третий – абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик. 

    Российские боксеры не попали в топ-20.

    Рейтинг P4P по версии Boxingtalk:

    1. Василий Ломаченко (Украина, легкий вес);
    2. Теренс Кроуфорд (США, полусредний вес);
    3. Александр Усик (Украина, первый тяжелый вес);
    4. Майки Гарсия (США, легкий вес);
    5. Эррол Спенс (США, полусредний вес);
    6. Сауль Альварес (Мексика, средний/ второй средний вес);
    7. Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес);
    8. Наоя Инуэ (Япония, легчайший вес);
    9. Срисакет Сор Рунгвисай (Таиланд, второй наилегчайший вес);
    10. Кит Турман (США, полусредний вес)...
    19. Александр Гвоздик (Украина, полутяжелый вес).

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