Российские пограничники задержали и опросили Хабиба в аэропорту перед вылетом в Турцию

Чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова задержали и опросили в одном из аэропортов России перед вылетом в Турцию. Об этом сообщает телеграм-канал «Плохой лейтенант».

«Когда граждане определенного вероисповедания и определенной национальности совершают рейсы в определенных направлениях, это может вызвать интерес у оперов-пограничников в пунктах пропуска на границе РФ и в аэропортах.

Так, давеча в одном из российских аэропортов «завесили по 122» двух граждан РФ, выходцев из Дагестана, намеревавшихся вылететь в Турцию (совокупность косвенных признаков причастности к ИГ (организация запрещена в России – Sports.ru). В дальнейшем выяснилось, что один из них – известный боец Хабиб Нурмагомедов. Контролеры не стали обращать внимание на известность дага и поступили в соответствии с инструкцией. Прибывшие для фильтрации (подробного опроса) опера сфотографировались с возмущенным Нурмагомедовым и посодействовали скорейшему прохождению пограничного контроля.

«Он сфотался с Мишей и еще с чуваком, остальных на ### послал и улетел», – источник из числа сотрудников ПУ ФСБ РФ», – сообщает телеграм-канал.

Отметим, что Хабиб Нурмагомедов действительно летал в Турцию и побывал на съемках сериала.

Фото: «Плохой лейтенант»