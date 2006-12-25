Хабиб побывал на съемках турецкого сериала

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов побывал на съемках сериала «Воскресший Эртугрул» в Турции. Боец сфотографировался с актерами и реквизитом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Turkey 🇹🇷 Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 24 Дек 2018 в 12:18 PST

«Воскресший Эртугрул» – исторический сериал об отце основателя Османской империи, запущенный в 2014 году. Рейтинг сериала на сайте «Кинопоиск» – 7,8.



Хабиб Нурмагомедов находится в мировом туре после победы над Конором Макгрегором в октябре. Боец ждет решения комиссии по делу о драке после UFC 229, заседание назначено на 29 января.