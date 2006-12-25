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    Хабиб побывал на съемках турецкого сериала

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов побывал на съемках сериала «Воскресший Эртугрул» в Турции. Боец сфотографировался с актерами и реквизитом.

     
     
     
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    Turkey 🇹🇷

    Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

    «Воскресший Эртугрул» – исторический сериал об отце основателя Османской империи, запущенный в 2014 году. Рейтинг сериала на сайте «Кинопоиск» – 7,8.

    Хабиб Нурмагомедов находится в мировом туре после победы над Конором Макгрегором в октябре. Боец ждет решения комиссии по делу о драке после UFC 229, заседание назначено на 29 января.

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