Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    UFC 233 отменен. Бои будут перенесены в карды других турниров

    Теги UFC Бокс/MMA/UFC

    UFC приняла решение отменить первый PPV-турнир 2019 года UFC 233 на более поздний срок. Изначально ивент должен был пройти 26 января в Анахайме. Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото.

    UFC не нашел участников для главного боя вечера. Изначально главным поединком турнира должен был стать супербой за титул в наилегчайшем весе между Генри Сехудо и Ти Джеем Диллашоу, однако позже эту встречу перенесли на 19 января в Бруклин – на первый турнир, который будет показан на ESPN+.

    UFC уже начала оповещать бойцов и их менеджеров о переносе боев в другие карды.

    Отметим, что 26 января в США пройдет финал гран-при тяжеловесов Bellator с участием Федора Емельяненко и Райана Бэйдера.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться