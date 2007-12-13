UFC 233 отменен. Бои будут перенесены в карды других турниров

UFC приняла решение отменить первый PPV-турнир 2019 года UFC 233 на более поздний срок. Изначально ивент должен был пройти 26 января в Анахайме. Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото.

UFC не нашел участников для главного боя вечера. Изначально главным поединком турнира должен был стать супербой за титул в наилегчайшем весе между Генри Сехудо и Ти Джеем Диллашоу, однако позже эту встречу перенесли на 19 января в Бруклин – на первый турнир, который будет показан на ESPN+.

UFC уже начала оповещать бойцов и их менеджеров о переносе боев в другие карды.

Отметим, что 26 января в США пройдет финал гран-при тяжеловесов Bellator с участием Федора Емельяненко и Райана Бэйдера.