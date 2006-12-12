Джефф Монсон поработал заправщиком и раздал подарки на АЗС «Роснефть» в Москве 

Перед Новым годом «Роснефть» подготовила роскошный сюрприз клиентам – на день устроила на работу легендарного бойца Джеффа Монсона. На протяжении нескольких часов американец с российским паспортом раздавал клиентам АЗС «Роснефть» автографы и полезные зимние подарки, заправлял автомобили топливом Pulsar, угощал ароматным кофе и фотографировался.

Акция проходила на заправке в районе Рязанского проспекта. Ради Джеффа на АЗС приезжали даже те, кто не собирался заправляться. Компания из трех друзей ехала по делам в центр, но неожиданно услышала о новой работе Монсона по радио и свернула для встречи с героем из ММА. Ребятам повезло: в машине у них оказалась боксерская перчатка, поэтому кроме фото они взяли автограф на подходящем к ситуации аксессуаре.

Александра приехала на АЗС ради того, чтобы просто залить бензин, но оказалось, что тоже знает бойца. Когда он сказал, что готов угостить ее кофе и предложил выбрать вид напитка, дама немного растерялась от волнения: «Из ваших рук что угодно». Джефф настроил кофемашину на капучино и заботливо приложил к нему сахар и салфетку. Когда кофе был готов, Александре сказали, что вообще-то боец работает еще и заправщиком. «Джефф, ай нид ер хэлп», – повторила женщина фразу из фильма «Брата-2», и боец все понял. Он надел желтую куртку с лого «Роснефти» и отправился помогать Александре. «Ребята, мою машину заправляет сам Джефф Монсон, вы представляете?» – кричала Александра, которая так и не смогла поверить своему счастью.

Когда Джефф подошел к машине подъехавшего на АЗС Аркадия, от шока мужчина, похоже, не сразу узнал его. Но потом разговорился и вспомнил, что смотрел все бои спортсмена, в том числе и поединок против Федора Емельяненко. А дальше расчувствовался и признался, что в молодости сам занимался единоборствами, но «закончил, иначе травмпункт». Джефф, который понимает по-русски, засмеялся, а Аркадий продолжил: «Но мы с вами с разных планет. Где я и где вы…». Закончив заливать бензин, боец вручил водителю с боевым прошлым канистру незамерзайки и щетку для очистки от снега. После этого Аркадий долго жал Монсону руку и желал удачи.

В один момент на АЗС столпилось так много людей, что спортсмен едва успевал фотографироваться. Люди не расстраивались и после фото просто брали автографы. Некоторые – успевали задать вопрос. Многие спрашивали про Новый год. Джефф рассказал, что в России его празднуют сильнее, чем в Америке, где в новогоднюю ночь просто смотрят на фейерверки. Свой Новый год Монсон проведет именно в России – с женой и ребенком, а на его столе будут салаты, хачапури и рыба по-русски.

Бойца, конечно, спросили и про причины переезда в новую страну. В ответ он снова признался в любви к русским людям: «Россия – прекрасная страна, я влюбился в нее. А нравится она мне из-за людей. Я очень люблю общаться с ними, спрашивать, как их дела, чем они занимаются».