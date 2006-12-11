Шлеменко о Кокорине и Мамаеве: «Все понимают, что их нужно наказать, но почему-то тянут»

Российский боец ММА Александр Шлеменко считает справедливым заключение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО.



«Сейчас время изменилось, везде есть камеры, и не получается больше известным людям оставаться безнаказанными. Все понимают, что их нужно наказать, но почему-то тянут. Я не знаю, почему. Может, за них кто-то заступается.



Кто-то вообще считает, что само отправление их в СИЗО – уже перебор. Я так не считаю. Их же за дело посадили, а не просто так. Если ты ведешь себя асоциально и совершаешь преступление, то сначала СИЗО, а дальше вплоть до тюрьмы», – сказал Шлеменко.



Суд оставил футболистов под стражей до 8 февраля. Спортсменов обвиняют по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Игрокам грозит до 7 лет заключения.



Суд считает Кокорина и Мамаева ОПГ. Это какая-то чушь