Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Шлеменко о Кокорине и Мамаеве: «Все понимают, что их нужно наказать, но почему-то тянут»

    Теги Александр Шлеменко Кокорин и Мамаев Бокс/MMA/UFC

    Российский боец ММА Александр Шлеменко считает справедливым заключение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО. 

    «Сейчас время изменилось, везде есть камеры, и не получается больше известным людям оставаться безнаказанными. Все понимают, что их нужно наказать, но почему-то тянут. Я не знаю, почему. Может, за них кто-то заступается.

    Кто-то вообще считает, что само отправление их в СИЗО – уже перебор. Я так не считаю. Их же за дело посадили, а не просто так. Если ты ведешь себя асоциально и совершаешь преступление, то сначала СИЗО, а дальше вплоть до тюрьмы», – сказал Шлеменко.

    Суд оставил футболистов под стражей до 8 февраля. Спортсменов обвиняют по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Игрокам грозит до 7 лет заключения.

    Суд считает Кокорина и Мамаева ОПГ. Это какая-то чушь

    Опрос

    Вы простили Кокорина и Мамаева?

    87853 голосa 177
    • Да
      45%
    • Нет
      55%

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться