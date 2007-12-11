Джефф Монсон: «Новый год планирую отпраздновать в России. Оливье не пробовал, но мне нравится хачапури»

Боец ММА и депутат рассказал, что хочет встретить Новый год в России и больше драться в 2019-м.



«Этот Новый год я планирую впервые отпраздновать в России, в кругу семьи. Я очень много пробовал русской еды, оливье не пробовал, но мне нравится хачапури и рыба по-русски. Я два раза в неделю занимаюсь русским языком. Встречаться с поклонниками гораздо приятнее, чем выходить на ринг.

2018 год был очень приятным, но мне всегда мало, я хочу проводить больше боев и мероприятий, в 2019 хочу сделать еще больше», – сказал Монсон.



В сентябре Джефф Монсон стал депутатом Городской думы Красногорска. Последний поединок Монсон провел в октябре 2016-го, когда победил Шеннона Ритча болевым причемом.



Американский боец Монсон стал депутатом в Красногорске. Конечно, от «Единой России»



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