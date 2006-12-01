Боец ММА Джефф Монсон планирует завершить карьеру в 2019 году и сосредоточиться на тренерской работе.

«У меня точно будет бой в апреле, также в декабре 2019 года в Лос-Анджелесе состоится последний для меня чемпионат мира по джиу-джитсу. После этого я сосредоточусь на обучении детей.

На следующей неделе у меня будет операция на бедре в Челябинске. Я буду очень счастлив [после операции]. Восстановление займет два месяца», – сказал Монсон.

29 мая 2018 года президент России Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство. 14 сентября спортсмен вступил в должность депутата Красногорского городского округа Московской области. В активе Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в ММА.