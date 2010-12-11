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    Автобиографию Хабиба планируют перевести на шесть языков

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Автобиографию чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова планируют перевести на шесть языков. Работа по переводу уже началась. Об этом сообщил соавтор книги Заур Курбанов.

    В ближайшие месяцы будет закончен перевод на английский, арабский и турецкий языки. Также планируется перевод на китайский, хинди и португальский.

    Хабиб презентовал автобиографию под названием Khabib Time 26 ноября в Москве. Книга состоит из более чем 300 страниц, она поступила в продажу 10 декабря. Боец и Заур Курбанов работали над ней в течение двух лет.

    Мы прочитали книгу Хабиба. Тут истории о том, как он отжимал компы с братом, а отец бил его за вранье

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