Автобиографию Хабиба планируют перевести на шесть языков

Автобиографию чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова планируют перевести на шесть языков. Работа по переводу уже началась. Об этом сообщил соавтор книги Заур Курбанов.

В ближайшие месяцы будет закончен перевод на английский, арабский и турецкий языки. Также планируется перевод на китайский, хинди и португальский.

Хабиб презентовал автобиографию под названием Khabib Time 26 ноября в Москве. Книга состоит из более чем 300 страниц, она поступила в продажу 10 декабря. Боец и Заур Курбанов работали над ней в течение двух лет.

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