Макс Холлоуэй: «Хабиб – непобежденный боец. Люблю дарить таким первое поражение»

Чемпион UFC в полулегком весе отреагировал на слова президента промоушена Дэйны Уайта о том, что ему следует перейти в легкий вес.

– босс. Босс ищет супербои. Все говорят о парнях из топ-3 [легкого веса]. Все хотят увидеть мой бой с Конором, потому что во время нашего первого боя я был еще ребенком.

Бои с Конором и Хабибом могут принести много денег. Желаю удачи этим парням. Надеюсь, мы сядем вместе и подумаем, что может выйти. Фергюсон? Хм, это может быть весело.

Хабиб – непобежденный боец. А я люблю драться с такими бойцами. Я занял свою нишу и дарю им первое поражение в карьере. Это будет интригующий поединок», – сказал Холлоуэй.

победил Брайана Ортегу техническим нокаутом в четвертом раунде. Эта победа стала для Холлоуэя 13-й подряд.