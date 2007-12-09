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    Макс Холлоуэй: «Хабиб – непобежденный боец. Люблю дарить таким первое поражение»

    Теги Дэйна Уайт легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Тони Фергюсон Макс Холлоуэй Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй отреагировал на слова президента промоушена Дэйны Уайта о том, что ему следует перейти в легкий вес.

    «Дэйна Уайт – босс. Босс ищет супербои. Все говорят о парнях из топ-3 [легкого веса]. Все хотят увидеть мой бой с Конором, потому что во время нашего первого боя я был еще ребенком.

    Бои с Конором и Хабибом могут принести много денег. Желаю удачи этим парням. Надеюсь, мы сядем вместе и подумаем, что может выйти. Фергюсон? Хм, это может быть весело.

    Хабиб – непобежденный боец. А я люблю драться с такими бойцами. Я занял свою нишу и дарю им первое поражение в карьере. Это будет интригующий поединок», – сказал Холлоуэй.

    Макс Холлоуэй победил Брайана Ортегу техническим нокаутом в четвертом раунде. Эта победа стала для Холлоуэя 13-й подряд.

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