WBC одобрил реванш Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера

Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал реванш между чемпионом в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.



«Уайлдер и Фьюри подарили боксу один из лучших боев в тяжелом дивизионе, что породило огромный спрос на реванш среди фанатов. WBC рад сообщить, что незамедлительный матч-реванш одобрен», – сказал президент совета Маурисио Сулейман.



Поединок Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри прошел 2 декабря и завершился ничьей.



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