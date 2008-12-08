Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал реванш между чемпионом в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.
«Уайлдер и Фьюри подарили боксу один из лучших боев в тяжелом дивизионе, что породило огромный спрос на реванш среди фанатов. WBC рад сообщить, что незамедлительный матч-реванш одобрен», – сказал президент совета Маурисио Сулейман.
Поединок Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри прошел 2 декабря и завершился ничьей.
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WBC одобрил реванш Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера
Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал реванш между чемпионом в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.