Александр Шлеменко: «Побеждал бы Конора в своей манере – в стойке»

Российский боец ММА Александр Шлеменко не планирует переход в UFC и сосредоточен на следующем бое в RCC.



«Бой [против Конора] маловероятен. Я считаю, у меня очень много преимуществ над Конором. В первую очередь, я гораздо больше него. Побеждал бы его в своей манере – в стойке.



Вопрос о переходе в UFC сейчас не стоит. У меня только что закончился нервный контракт с Bellator. Очень рад, что наконец освободился, но, в принципе, еще не до конца. Хочу выступить на RCC и посмотреть, стоит ли мне вообще продолжать карьеру», – сказал Шлеменко.



Александр Шлеменко встретится с немцем Йонасом Бильштейном 15 декабря.