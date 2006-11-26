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    Александр Шлеменко: «Побеждал бы Конора в своей манере – в стойке»

    Теги UFC Александр Шлеменко Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

    Российский боец ММА Александр Шлеменко не планирует переход в UFC и сосредоточен на следующем бое в RCC.

    «Бой [против Конора] маловероятен. Я считаю, у меня очень много преимуществ над Конором. В первую очередь, я гораздо больше него. Побеждал бы его в своей манере – в стойке.

    Вопрос о переходе в UFC сейчас не стоит. У меня только что закончился нервный контракт с Bellator. Очень рад, что наконец освободился, но, в принципе, еще не до конца. Хочу выступить на RCC и посмотреть, стоит ли мне вообще продолжать карьеру», – сказал Шлеменко.

    Александр Шлеменко встретится с немцем Йонасом Бильштейном 15 декабря.

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