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    Тренер Макгрегора: «Конору предлагали 5 млн долларов за бой против китайского кикбоксера»

    Теги UFC Конор Макгрегор Джон Кавана Бокс/MMA/UFC

    Главный тренер Конора Макгрегора Джон Кавана рассказал, что бойцу предложили подраться против китайского кикбоксера.

    «Пару дней назад мне пришло сообщение: промоутер какого-то китайского кикбоксера предлагал пять миллионов долларов за трехраундовый бой против Конора.

    Мне приходит миллион подобных смешных сообщений, я не обращаю на них внимание. Но это предложение было настоящим – я знаю этого промоутера, он очень хорошо известен», – сказал Кавана.

    В последнем поединке Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову болевым приемом.

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