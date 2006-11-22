Главный тренер Конора Макгрегора Джон Кавана рассказал, что бойцу предложили подраться против китайского кикбоксера.
«Пару дней назад мне пришло сообщение: промоутер какого-то китайского кикбоксера предлагал пять миллионов долларов за трехраундовый бой против Конора.
Мне приходит миллион подобных смешных сообщений, я не обращаю на них внимание. Но это предложение было настоящим – я знаю этого промоутера, он очень хорошо известен», – сказал Кавана.
В последнем поединке Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову болевым приемом.
Тренер Макгрегора: «Конору предлагали 5 млн долларов за бой против китайского кикбоксера»
Главный тренер Конора Макгрегора Джон Кавана рассказал, что бойцу предложили подраться против китайского кикбоксера.