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    Конор Макгрегор: «В 2019 году планируем представить виски Proper 12 в России, Австралии и других странах»

    Теги бизнес UFC Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор извинился за то, что запасы его виски Proper 12 в американских магазинах закончились очень быстро, и рассказал о своем бизнес-проекте.

    «Обычно я не вижу причин просить прощения за что-то, но в этом случае я хотел бы извиниться абсолютно перед всеми за то, что виски распродали.

    В 2019 году мы планируем расширить географию и представить наш напиток в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, России, Канаде и в других странах.

    Мы будем расширяться как можно быстрее, чтобы удовлетворить потребности покупателей по всему миру», – сказал Макгрегор.

    Конор запустил продажу собственного виски в сентябре.

    Конор выпустил виски. Его дедушка любил алкоголь больше завтраков

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