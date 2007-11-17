Конор Макгрегор: «В 2019 году планируем представить виски Proper 12 в России, Австралии и других странах»

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор извинился за то, что запасы его виски Proper 12 в американских магазинах закончились очень быстро, и рассказал о своем бизнес-проекте.

«Обычно я не вижу причин просить прощения за что-то, но в этом случае я хотел бы извиниться абсолютно перед всеми за то, что виски распродали.

В 2019 году мы планируем расширить географию и представить наш напиток в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, России, Канаде и в других странах.

Мы будем расширяться как можно быстрее, чтобы удовлетворить потребности покупателей по всему миру», – сказал Макгрегор.

Конор запустил продажу собственного виски в сентябре.

Конор выпустил виски. Его дедушка любил алкоголь больше завтраков