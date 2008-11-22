Олег Тактаров: «В UFC зашивал себе раны сам»

Экс-боец ММА и актер Олег Тактаров рассказал, что сам зашивал рассечения после боев в UFC.



«Страховок [в UFC] не было, но я же вообще всегда зашивал раны сам, чтобы с этим не тянуть. И второе, что я делал, втирал витамин Е в поврежденные участки. Делал это полгода по нескольку раз в день. Поэтому у меня ни одного шрама на лице нет.



Есть места, где у меня было бы несколько десятков шрамов сейчас, если бы я этого не делал, но вот эта методика работала: сразу зашил, втер витамин Е, помассировал», – сказал Тактаров.



Олег Тактаров выиграл турнир UFC 6 в 1995 году и стал чемпионом. Боец провел в организации шесть боев, выиграл в четырех и один свел к ничьей.