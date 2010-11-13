Александр Усик: «Крым – тех людей, которые там живут и любят его»

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик ответил на вопрос, кому принадлежит Крым.

«Как только у меня получается, с удовольствием езжу [в Симферополь], потому что очень много моих друзей, моя сестра живет [там], племянники мои, племянницы, кумовья, друзья. Это – мой дом.

Крым – божий, я уже об этом говорил. Крым – тех людей, которые там живут, которые любят Крым, которые родились там», – сказал Усик.



На выходных Александр Усик нокаутировал Тони Белью в восьмом раунде и защитил титул абсолютного чемпиона мира.



«Кого из вас я предал?». Боксера Усика достали вопросами про Крым