Усик вышел на взвешивание перед поединком с Белью в шарфе «Манчестер Сити»

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик вышел на церемонию взвешивания перед боем против Тони Белью в шарфе «Манчестер Сити». Таким образом боксер поддержал своего друга Александра Зинченко, который выступает за клуб.







Усик и Белью уложились в рамки первой тяжелой весовой категории (до 90,7 кг). Поединок пройдет в Манчестере 10 ноября.



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