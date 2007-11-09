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    Усик вышел на взвешивание перед поединком с Белью в шарфе «Манчестер Сити»

    Теги Манчестер Сити Александр Усик Тони Белью Усик - Белью Бокс/MMA/UFC

    Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик вышел на церемонию взвешивания перед боем против Тони Белью в шарфе «Манчестер Сити». Таким образом боксер поддержал своего друга Александра Зинченко, который выступает за клуб.



    Усик и Белью уложились в рамки первой тяжелой весовой категории (до 90,7 кг). Поединок пройдет в Манчестере 10 ноября.

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