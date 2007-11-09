Мурат Гассиев: «Усик – явный фаворит, но Белью много раз побеждал, когда на него никто не ставил»

Экс-чемпион мира по боксу Мурат Гассиев считает Александра Усика фаворитом в бою против британца Тони Белью.



«Я с большим интересом жду поединка, надеюсь увидеть интересный бой. Естественно, я считаю Сашу явным фаворитом, но прелесть бокса в его непредсказуемости, а Белью много раз побеждал, когда на него никто не ставил.

Думаю, что Белью должен много и жестко атаковать, а фехтование с Усиком ни к чему хорошему не приведет», – сказал Гассиев.



Поединок Тони Белью против Александра Усика пройдет 10 ноября в Манчестере.



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