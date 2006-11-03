UFC 230. Кормье против Льюиса, Уайдман – Соуза и другие бои

Cегодня ночью в Нью-Йорке на «Мэдисон-сквер-гарден» пройдет UFC 230, главным боем которого станет встреча за титул в тяжелом весе между Даниэлем Кормье и Дерриком Льюисом.

Основной кард:

Даниэль Кормье против Деррика Льюиса (бой за титул в тяжелом весе);

Крис Уайдман против Роналдо Соузы;

Дэвид Бранч против Джарреда Канноньера;

Карл Роберсон против Джека Маршмэна;

Дерек Брансон против Исраэля Адесаньи.

Предварительный кард:

Джейсон Найт против Джордана Ринальди;

Сияра Юбэнкс против Роксанн Модаффери;

Хулио Арсе против Шеймона Мораэса;

Бен Сондерс против Лимана Гуда;

Мэтт Фревола против Лэндо Ваннаты;

Шейн Бургос против Курт Холобоу;

Брайан Келлехер против Монтела Джексона;

Адам Вечорек против Маркоса Рожерио де Лимы.

Начало боев – в 1:30 по московскому времени. Основной кард – в 5 утра.