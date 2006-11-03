UFC 230. Кормье против Льюиса, Уайдман – Соуза и другие бои

Cегодня ночью в Нью-Йорке на «Мэдисон-сквер-гарден» пройдет UFC 230, главным боем которого станет встреча за титул в тяжелом весе между Даниэлем Кормье и Дерриком Льюисом.
Основной кард:
Даниэль Кормье против Деррика Льюиса (бой за титул в тяжелом весе);
Крис Уайдман против Роналдо Соузы;
Дэвид Бранч против Джарреда Канноньера;
Карл Роберсон против Джека Маршмэна;
Дерек Брансон против Исраэля Адесаньи.
Предварительный кард:
Джейсон Найт против Джордана Ринальди;
Сияра Юбэнкс против Роксанн Модаффери;
Хулио Арсе против Шеймона Мораэса;
Бен Сондерс против Лимана Гуда;
Мэтт Фревола против Лэндо Ваннаты;
Шейн Бургос против Курт Холобоу;
Брайан Келлехер против Монтела Джексона;
Адам Вечорек против Маркоса Рожерио де Лимы.
Начало боев – в 1:30 по московскому времени. Основной кард – в 5 утра.