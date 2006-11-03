Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    UFC 230. Кормье против Льюиса, Уайдман – Соуза и другие бои

    Теги результаты UFC тяжелый вес (MMA) Роналдо Соуза средний вес (MMA) Крис Вайдман Даниэль Кормье Деррик Льюис Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

    Cегодня ночью в Нью-Йорке на «Мэдисон-сквер-гарден» пройдет UFC 230, главным боем которого станет встреча за титул в тяжелом весе между Даниэлем Кормье и Дерриком Льюисом.

    Основной кард:

    Даниэль Кормье против Деррика Льюиса (бой за титул в тяжелом весе);

    Крис Уайдман против Роналдо Соузы;

    Дэвид Бранч против Джарреда Канноньера;

    Карл Роберсон против Джека Маршмэна;

    Дерек Брансон против Исраэля Адесаньи.

    Предварительный кард:

    Джейсон Найт против Джордана Ринальди;

    Сияра Юбэнкс против Роксанн Модаффери;

    Хулио Арсе против Шеймона Мораэса;

    Бен Сондерс против Лимана Гуда;

    Мэтт Фревола против Лэндо Ваннаты;

    Шейн Бургос против Курт Холобоу;

    Брайан Келлехер против Монтела Джексона;

    Адам Вечорек против Маркоса Рожерио де Лимы.

    Начало боев – в 1:30 по московскому времени. Основной кард – в 5 утра.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться