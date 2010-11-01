Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Рой Джонс: «С удовольствием подерусь с Хабибом за хороший гонорар»

    Теги Рой Джонс-младший Флойд Мэйвезер-младший Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс прокомментировал возможный поединок Хабиба Нурмагомедова и Флойда Мэйвезера.

    «Бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова — это было по-настоящему интересное событие. Я слышал, что Хабиб хочет посоревноваться с Мэйвезером. Что ж, если у них этого не получится, я сам с удовольствием приму вызов — разумеется, за хороший гонорар», – сказал Джонс.

    После победы на Конором на UFC 229 Нурмагомедов вызвал на бой Мэйвезера. Позже Мэйвезер заявил, что подерется с Хабибом в 2019 году.

    Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться