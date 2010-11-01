Рой Джонс: «С удовольствием подерусь с Хабибом за хороший гонорар»

Экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс прокомментировал возможный поединок Хабиба Нурмагомедова и Флойда Мэйвезера.



«Бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова — это было по-настоящему интересное событие. Я слышал, что Хабиб хочет посоревноваться с Мэйвезером. Что ж, если у них этого не получится, я сам с удовольствием приму вызов — разумеется, за хороший гонорар», – сказал Джонс.

После победы на Конором на UFC 229 Нурмагомедов вызвал на бой Мэйвезера. Позже Мэйвезер заявил, что подерется с Хабибом в 2019 году.

Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг