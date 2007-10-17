Александр Емельяненко: «Федор и Хабиб – великие бойцы, которые оставили неизгладимый след в истории ММА»

Российский боец ММА Александр Емельяненко считает, что его брат Федор и Хабиб Нурмагомедов оставили одинаковый след в ММА.

«Кто сейчас круче, Федор или Хабиб? Они оба — великие бойцы, которые оставили неизгладимый след в истории ММА.

MMA — это спорт XXI века. Это мое выражение. Ни один вид спорта за такой короткий промежуток времени не набирал столь огромную популярность, поэтому за смешанными единоборствами большое будущее», — сказал Емельяненко.

Хабиб Нурмагомедов – чемпион UFC в легком весе, в октябре он провел первую защиту титула, досрочно победив Конора Макгрегора. Федор Емельяненко на прошедших выходных вышел в финал гран-при тяжеловесов Bellator.