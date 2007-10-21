Свитер Федора Емельяненко продан на благотворительном аукционе за 10,8 тыс долларов

Свитер бойца Bellator Федора Емельяненко продан на благотворительном аукционе за 10,8 тысяч долларов. Объявление о продаже свитера было размещено на Ebay.

В описании лота указано, что 50% от суммы будет переведено в благотворительный фонд Make-A-Wish, который занимается исполнением желаний тяжелобольных детей по всему миру.

Впервые Емельяненко появился в нем на публике в 2009 году и с тех пор часто надевал на различные мероприятия.

Болельщики в шутку связывали успешные выступления россиянина с этим свитером, дав ему название «Великий свитер абсолютной победы».