Конор подарил 10 бостонским пожарным билеты на Мировую серию

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор подарил 10 бостонским пожарным билеты на Мировую серию (решающая серия игра бейсбольного сезона – Sports.ru). В среднем посещение матча открытия стоит около двух тысяч долларов.



Боец лично привез билеты на пожарную станцию «Бэк Бэй». Также Конор вручил пожарным свой виски Proper 12.



6 октября Конор Макгрегор уступил Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.