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    Конор подарил 10 бостонским пожарным билеты на Мировую серию

    Теги UFC Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор подарил 10 бостонским пожарным билеты на Мировую серию (решающая серия игра бейсбольного сезона – Sports.ru). В среднем посещение матча открытия стоит около двух тысяч долларов.

    Боец лично привез билеты на пожарную станцию «Бэк Бэй». Также Конор вручил пожарным свой виски Proper 12.

    6 октября Конор Макгрегор уступил Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.

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