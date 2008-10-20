Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор подарил 10 бостонским пожарным билеты на Мировую серию (решающая серия игра бейсбольного сезона – Sports.ru). В среднем посещение матча открытия стоит около двух тысяч долларов.
Боец лично привез билеты на пожарную станцию «Бэк Бэй». Также Конор вручил пожарным свой виски Proper 12.
6 октября Конор Макгрегор уступил Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.
Конор подарил 10 бостонским пожарным билеты на Мировую серию
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор подарил 10 бостонским пожарным билеты на Мировую серию (решающая серия игра бейсбольного сезона – Sports.ru). В среднем посещение матча открытия стоит около двух тысяч долларов.