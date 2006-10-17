Александр Поветкин: «Не собираюсь завершать карьеру. Думаю, будет не один бой и не два»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин не хочет завершать карьеру.

«Есть желание — буду боксировать дальше! ⠀

⠀

Здоровье отличное, настроение тоже. Завязывать с боксом я не собираюсь. У меня будет бой, скорее всего, в апреле в Англии, с кем еще не знаю. Трудно сказать, сколько будет еще боев. Думаю, все будет зависеть от моего настроения. Пока что оно есть. Думаю, будет не один бой и не два», – сказал Поветкин.

В сентябре Александр Поветкин проиграл нокаутом Энтони Джошуа. Промоутер россиянина Андрей Рябинский заявил, что его боец завершит карьеру через несколько боев.

Карьера Поветкина – все. Даже если он продолжит драться