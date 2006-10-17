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    Александр Поветкин: «Не собираюсь завершать карьеру. Думаю, будет не один бой и не два»

    Теги Александр Поветкин тяжелый вес Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин не хочет завершать карьеру.

    «Есть желание — буду боксировать дальше! ⠀

    Здоровье отличное, настроение тоже. Завязывать с боксом я не собираюсь. У меня будет бой, скорее всего, в апреле в Англии, с кем еще не знаю. Трудно сказать, сколько будет еще боев. Думаю, все будет зависеть от моего настроения. Пока что оно есть. Думаю, будет не один бой и не два», – сказал Поветкин.

    В сентябре Александр Поветкин проиграл нокаутом Энтони Джошуа. Промоутер россиянина Андрей Рябинский заявил, что его боец завершит карьеру через несколько боев.

    Карьера Поветкина – все. Даже если он продолжит драться

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