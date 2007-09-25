Леннокс Льюис: «Поветкину нужно завершать карьеру»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис посоветовал Александру Поветкину завершить карьеру.

«Поветкин слишком активно начал поединок, к середине боя у него просто кончилось топливо. Хотя, конечно, пару хороших атак он провел. Но этого оказалось недостаточно, а Джошуа же спокойно включился и сделал свое дело. Энтони сможет победить тот, кто будет хорошо готов физически – не на половину боя, а на 12 раундов.

Что касается Поветкина, то думаю, что ему нужно завершать карьеру. Он бы стал прекрасным амбассадором спорта и бокса», – сказал Льюис.

Энтони Джошуа нокаутировал Александра Поветкина в седьмом раунде.

Карьера Поветкина – все. Даже если он продолжит драться