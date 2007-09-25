Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Леннокс Льюис: «Поветкину нужно завершать карьеру»

    Теги Леннокс Льюис Александр Поветкин тяжелый вес Энтони Джошуа Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис посоветовал Александру Поветкину завершить карьеру.

    «Поветкин слишком активно начал поединок, к середине боя у него просто кончилось топливо. Хотя, конечно, пару хороших атак он провел. Но этого оказалось недостаточно, а Джошуа же спокойно включился и сделал свое дело. Энтони сможет победить тот, кто будет хорошо готов физически – не на половину боя, а на 12 раундов.

    Что касается Поветкина, то думаю, что ему нужно завершать карьеру. Он бы стал прекрасным амбассадором спорта и бокса», – сказал Льюис.

    Энтони Джошуа нокаутировал Александра Поветкина в седьмом раунде.

    Карьера Поветкина – все. Даже если он продолжит драться

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться