Хабиб – рэперу 50 Cent: «Никогда не говори плохо о моем брате»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов защитил менеджера Али Абдель-Азиза в конфликте с рэпером 50 Cent.

50 Cent предложил Нурмагомедову 2 миллиона долларов за бой в Bellator. Абдель-Азиз в интервью TMZ заявил, что за 2 миллиона рэпер может лишь открыть колу Хабибу. 50 Cent запостил фото Абдель-Азиза в инстаграм с подписью «Этот дурак в дешевом костюме говорит о больших деньгах. ЛОЛ».

Хабиб ответил артисту в комментариях: «Никогда не говори плохо о моем брате». После этого 50 Cent удалил пост.