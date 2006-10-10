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    Хабиб – Уайту: «Тебе повезло, что ты отдал мне пояс. Иначе я разбил бы твою машину»

    Теги UFC Дэйна Уайт Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пошутил над президентом организации Дэйной Уайтом.

    «Дэйна, тебе повезло, что ты отдал мне мой пояс. Иначе я разбил бы твою машину. Я знаю твое парковочное место», – написал Хабиб в инстаграме.

    Вскоре в комментарии пришел сам Уайт: «Я все расскажу твоему отцу».

    Хабиб досрочно победил Конора на UFC 229 в Лас-Вегасе. После боя Нурмагомедов перепрыгнул через клетку, затеяв драку со спарринг-партнером Конора Диллоном Дэнисом. Уайт принял решение не вручать пояс Хабибу в клетке из соображений безопасности.

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