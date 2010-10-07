Владимир Хрюнов: «Нужно запретить UFC в той форме, в которой эта организация продвигает и пропагандирует себя»

Российский промоутер Владимир Хрюнов после победы Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором раскритиковал UFC.

«Я считаю, что нужно запретить UFC в той форме, в которой эта организация продвигает и пропагандирует себя. Посмотрите, так называемые трештокинги перед боями — это же оседает в головах у зрителей, многие из которых — дети, и это уже проникло в Россию.

В Москве через две недели тоже какой-то бой, участники которого, будучи достойными людьми, почему-то позволили себе драться и толкаться на пресс-конференции. Это не русская культура, это вообще непонятно что», – сказал Хрюнов.

Сразу после победы над Конором Хабиб вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру ирландца Дилону Дэнису. Члены его команды тем временем напали на самого МакГрегора.

Хабиб извинился за драку и сказал, что хочет убрать трешток из UFC