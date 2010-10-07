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    Владимир Хрюнов: «Нужно запретить UFC в той форме, в которой эта организация продвигает и пропагандирует себя»

    Теги Владимир Хрюнов UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Российский промоутер Владимир Хрюнов после победы Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором раскритиковал UFC.

    «Я считаю, что нужно запретить UFC в той форме, в которой эта организация продвигает и пропагандирует себя. Посмотрите, так называемые трештокинги перед боями — это же оседает в головах у зрителей, многие из которых — дети, и это уже проникло в Россию.

    В Москве через две недели тоже какой-то бой, участники которого, будучи достойными людьми, почему-то позволили себе драться и толкаться на пресс-конференции. Это не русская культура, это вообще непонятно что», – сказал Хрюнов.

    Сразу после победы над Конором Хабиб вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру ирландца Дилону Дэнису. Члены его команды тем временем напали на самого МакГрегора. 

    Хабиб извинился за драку и сказал, что хочет убрать трешток из UFC

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