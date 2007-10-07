Уайт о скандале после боя Хабиба и Конора: «Спортивная комиссия Невады проводит расследование. Под подозрением Хабиб и его команда»

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что ситуацию после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора расследует Спортивная комиссия Невады.

«Я увидел, как один из бойцов Конора вызывает Хабиба. И Хабиб принял вызов. Затем два парня Хабиба вышли в октагон и ударили Конора сзади. Вот все, что я увидел. Спортивная комиссия Невады расследует произошедшее. Конора ни в чем не обвиняют. Под подозрением Хабиб и его товарищи. Троих парней из угла Хабиба задержали, но их уже выпустили на свободу. Конор МакГрегор не стал писать заявление в полицию.

Будет ли реванш? Надо дождаться решения комиссии: получит ли Хабиб еще визу или его депортируют без разрешения вернуться. Я пока не знаю, что будет дальше», – сказал Уайт.

Хабиб победил Конора удушающим приемом. После боя Нурмагомедов перелез через октагон и напал на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса.