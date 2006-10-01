Конор: «Готов драться с Фергюсоном или Петтисом, если Хабиб снимется с боя»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор заявил, что подерется с Тони Фергюсоном или Энтони Петтисом, если Хабиб Нурмагомедов снимется с поединка.



«Я все продумываю наперед. Скоро Дастин Порье подерется с Нэйтом Диасом. Недавно Тайрон Вудли защитил пояс в полусреднем. Жорж Сен-Пьер пытается согнать вес до легкого дивизиона, а ведь все хотят нашего боя. Я вернулся и готов драться, но пока я присматриваюсь.



Когда поединок Тони Фергюсона и Энтони Петтиса объявили со-главным на UFC 229, я подумал: а что, если Хабиб слетит с боя (как это бывало раньше)? Никакого неуважения, но я этих парней вообще не знаю. Драться с одним из них? Я бы лучше снова ушел в тень. Но теперь я заряжен на бой, и если Хабиб на него не выйдет, то я мог бы подраться с кем-то из них», – сказал МакГрегор.



Поединок Тони Фергюсона и Энтони Петтиса пройдет 6 октября на UFC 229, который возглавят Конор МакГрегор и Хабиб Нурмагомедов.