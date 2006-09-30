Генсек Федерации бокса России Кремлев: «ММА спортом не считаю. Туда идут несостоявшиеся спортсмены»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал об отношении к смешанным единоборствам.

«Я ММА не смотрю. Я его спортом не считаю, честно говоря. Хотелось бы победы Хабиба [в бою с Конором], потому что он наш соотечественник.

ММА никогда не сравнится с боксом по популярности и гонорарам. Это невозможно.

Бокс – это история, культура, уважение. Это спортивный дух.

А что такое ММА? Это не вид спорта. Туда приходят несостоявшиеся спортсмены, те, у кого не получилось в основном виде спорта», – сказал Кремлев.