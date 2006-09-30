Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Генсек Федерации бокса России Кремлев: «ММА спортом не считаю. Туда идут несостоявшиеся спортсмены»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

    Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал об отношении к смешанным единоборствам.

    «Я ММА не смотрю. Я его спортом не считаю, честно говоря. Хотелось бы победы Хабиба [в бою с Конором], потому что он наш соотечественник.

    ММА никогда не сравнится с боксом по популярности и гонорарам. Это невозможно.

    Бокс – это история, культура, уважение. Это спортивный дух.

    А что такое ММА? Это не вид спорта. Туда приходят несостоявшиеся спортсмены, те, у кого не получилось в основном виде спорта», – сказал Кремлев.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться