Александр Шлеменко: «Всегда есть выбор: насильно заливать алкоголь Конора вам никто не будет»

Российский боец ММА Александр Шлеменко высказал свое отношение к рекламе алкоголя Конора МакГрегора.

«Моих подписчиков интересует мое отношение к тому, что Конор выпустил виски, а UFC собирается его рекламировать и наносить на канвас. Конечно, я отношусь к этому очень плохо. Любая пропаганда алкоголя или наркотиков ведет к вырождению. Ни для кого не секрет, что алкоголь – самое лучшее и универсальное оружие геноцида. В нашей стране проблема алкоголя стоит остро: многие люди не доживают до пенсионного возраста.

Конечно же, это дело Конора. Как мы видели, он сам употребляет алкоголь. Сейчас мы не просто живем – мы выживаем в условиях серьезной войны против нас, наших детей, умов и будущего наших детей. Поэтому и делается эта реклама алкоголя. Но надо помнить, что всегда есть выбор. Насильно заливать алкоголь Конора вам никто не будет.

Будьте сильными, будьте здоровыми. Не поддавайтесь на провокации и не ведитесь на рекламу того, что будет убивать вас и ваших детей. Вопреки всему, живите умно и правильно», – сказал Шлеменко.

Конор МакГрегор выпустил собственный виски Proper 12. На пресс-конференции с Хабибом Нурмагомедовым в Нью-Йорке боец активно рекламировал свой продукт.

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