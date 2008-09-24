Энтони Джошуа: «У Поветкина сильные удары, но он не потряс меня в первом раунде»

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа рассказал про бой с Александром Поветкиным.

«Он не потряс меня в первом раунде. Он попал двойкой, и я просто потерял баланс. То есть я не терял сознания и мне не нужна была минута на восстановление после этого. Да, это был хороший удар, он разбил мне нос, но не более того. Мне оставалось принять это и вернуться в бой.

Поветкин мог сделать мне больно. Он силен, у него серьезные удары – врать не буду. К тому же он быстрый для этого веса. Если бы он чисто попал определенными ударами, это могло бы плохо закончиться для меня. Думаю, он составил бы проблем очень многим тяжеловесам», – сказал Джошуа.

Энтони Джошуа нокаутировал Александра Поветкина в седьмом раунде.

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Джошуа поклонился Поветкину в раздевалке и пожелал udachi