Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Энтони Джошуа: «У Поветкина сильные удары, но он не потряс меня в первом раунде»

    Теги Александр Поветкин тяжелый вес Энтони Джошуа Бокс/MMA/UFC

    Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа рассказал про бой с Александром Поветкиным.

    «Он не потряс меня в первом раунде. Он попал двойкой, и я просто потерял баланс. То есть я не терял сознания и мне не нужна была минута на восстановление после этого. Да, это был хороший удар, он разбил мне нос, но не более того. Мне оставалось принять это и вернуться в бой. 

    Поветкин мог сделать мне больно. Он силен, у него серьезные удары – врать не буду. К тому же он быстрый для этого веса. Если бы он чисто попал определенными ударами, это могло бы плохо закончиться для меня. Думаю, он составил бы проблем очень многим тяжеловесам», – сказал Джошуа.

    Энтони Джошуа нокаутировал Александра Поветкина в седьмом раунде.

    Карьера Поветкина – все. Даже если он продолжит драться

    Джошуа поклонился Поветкину в раздевалке и пожелал udachi

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться