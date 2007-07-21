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    Хабиб Нурмагомедов: «Не хочу затягивать с защитой титула. Если мне дадут не Конора, то я готов драться в ноябре»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда готов провести защиту титула.

    «Сейчас есть две даты – 6 октября или 30 декабря. В ноябре я не дерусь, потому что Макгрегора лишили лицензии (на участие в турнирах, которые проводятся в Нью-Йорке – Sports.ru), и он не сможет драться на ноябрьском турнире в Нью-Йорке, но, надеюсь, что бой будет в октябре, потому что не хочу затягивать с защитой пояса.

    Я заявил UFC, чтобы мне дали любого соперника. Хотя, если они дадут другого бойца, не Конора, то я и в ноябре готов драться», – сказал МакГрегор.

    6 октября и 30 декабря – это даты турниров UFC 229 и UFC 232 в Лас-Вегасе. 3 ноября в Нью-Йорке пройдет UFC 230.

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